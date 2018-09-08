بيان هام من "التموين" بشأن البطاقات التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، السبت، أنه سيتم إلغاء البطاقات التموينية التي بها أي خطأ بعد يوم 8 نوفمبر المقبل.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه حال إلغاء أي بطاقة من هذه البطاقات بعد هذا التاريخ، وتظلم صاحبها سيقوم بالتقدم بطلب لإصدار بطاقة تموينية جديدة وفقا لإجراءات وضوابط وقواعد اصدار البطاقات التموينية الجديدة.
وناشدت الوزارة المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التى بها أخطاء ضرورة تصحيح هذه الأخطاء، وتحديث البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية من خلال موقع إدارة دعم مصر «https://www.tamwin.com.eg»
وأشار البيان إلى ضرورة سرعة تحديث البيانات وتصحيح الأخطاء بهذه البطاقات، حتى لا يتم الغاء البطاقة، منوها إلى أن الموقع متاح للدخول عليه وفي حالة عدم وجود بطاقتك على الموقع تعلم أنها سليمة.