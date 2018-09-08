  • السبت 08 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:48 م
بحث متقدم
ترامب

ترامب «مهووس» بالكشف عن هذا الأمر الخطير

رسميًا.. نقل بطاقات التموين لـ«الإنتاج الحربي»

بيان هام من "التموين" بشأن البطاقات التموينية

مصر والنيجر

بالفيديو.. مصر تُمطر شباك النيجر بسداسية

زرعة الأرز في مصر (أرشيفية)

أسعار الأرز تُشعل أزمة بين الحكومة والمزارعين

عمرو موسى

عمرو موسى يتدخل لإنقاذ حزب الوفد

طماطم

هذه أسباب فيروس الطماطم «الذي لا يمكن مقاومته»

محمود سعد

محمود سعد: «حد مهم شاف جزيرة الدهب وعجبته»

الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب

هل يجرم البرلمان الزواج العرفي؟

محمد صلاح والبرلمان

انقسام برلماني حول تشييد تمثال لـ «محمد صلاح»

حمدين صباحي

ماذا قال «صباحي» عن «إعدامات الإخوان»

بيان هام من "التموين" بشأن البطاقات التموينية

آخر الأخبار

رسميًا.. نقل بطاقات التموين لـ«الإنتاج الحربي»
رسميًا.. نقل بطاقات التموين لـ«الإنتاج الحربي»

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

وزير التموين يعتذر للمواطنين لهذا السبب

#

كل ما تريد معرفته عن إضافة المواليد للبطاقات التموينية

#

حقيقة إلغاء صرف الأرز على البطاقات التموينية

#

رد "المصيلحي" على زيادة المالية ببطاقات التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، السبت، أنه سيتم إلغاء البطاقات التموينية التي بها أي خطأ بعد يوم 8 نوفمبر المقبل.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه حال إلغاء أي بطاقة من هذه البطاقات بعد هذا التاريخ، وتظلم صاحبها سيقوم بالتقدم بطلب لإصدار بطاقة تموينية جديدة وفقا لإجراءات وضوابط وقواعد اصدار البطاقات التموينية الجديدة.
وناشدت الوزارة المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التى بها أخطاء ضرورة تصحيح هذه الأخطاء، وتحديث البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية من خلال موقع إدارة دعم مصر «https://www.tamwin.com.eg»
وأشار البيان إلى ضرورة سرعة تحديث البيانات وتصحيح الأخطاء بهذه البطاقات، حتى لا يتم الغاء البطاقة، منوها إلى أن الموقع متاح للدخول عليه وفي حالة عدم وجود بطاقتك على الموقع تعلم أنها سليمة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف أنهى العسكر أول حزب إسلامي (6/13)

جمال سلطان

السويس.. المنسية والمهملة!

محمود سلطان

صحافة ممتعة لا تكذب ولا تطبل

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق مثير لـ"حلا شيحة" بعد سفرها لزوجها
» إحباط هجوم حوثي بـ"زورق مفخخ" في البحر الأحمر
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» مصر أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم
» لماذا لم يفسر الرسول القرآن كاملًا؟
» الإمارات تدعو لإعادة مراجعة الدور العربي تجاه سوريا
» دفاع «الإخوان»: سنحصل على البراءة في «النقض»
» مفاجأة وراء الإطاحة بالشركة المسئولة عن«سد النهضة»
» 13 قرارًا غير الإعدام اليوم في «فض رابعة» تعرف عليها
» سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء
» إسرائيليون يتذكرون مرارة الهزيمة في حرب أكتوبر.. ماذا قالوا؟

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية