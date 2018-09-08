بيان هام من "التموين" بشأن البطاقات التموينية

08 سبتمبر 2018 - 10:40 م

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، السبت، أنه سيتم إلغاء البطاقات التموينية التي بها أي خطأ بعد يوم 8 نوفمبر المقبل.



وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه حال إلغاء أي بطاقة من هذه البطاقات بعد هذا التاريخ، وتظلم صاحبها سيقوم بالتقدم بطلب لإصدار بطاقة تموينية جديدة وفقا لإجراءات وضوابط وقواعد اصدار البطاقات التموينية الجديدة.



وناشدت الوزارة المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التى بها أخطاء ضرورة تصحيح هذه الأخطاء، وتحديث البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية من خلال موقع إدارة دعم مصر «https://www.tamwin.com.eg»

