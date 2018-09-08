"الأوقاف" تحظر التدخين بجميع المنشآت التابعة للوزارة

08 سبتمبر 2018 - 11:02 م

شددت وزارة الأوقاف على ضرورة الالتزام بقرارها حظر التدخين في أماكن العمل الرسمي بالوزارة، مبينة أن هذا أمر يستدعي المساءلة الواجبة الفورية.



وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف اليوم السبت، أهمية تطبيق هذا القرار في مقر الوزارة وجميع الجهات التابعة لها سواء بالديوان العام، وجميع المديريات الإقليمية والإدارات الفرعية التابعة، وديوان عام هيئة الأوقاف وجميع المناطق التابعة بالأقاليم، وكذلك المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومستشفى الدعاة والفروع الطبية التابعة لها، حفاظا على صحة الإنسان وبهدف عدم تعطيل مصالح العمل.



وأكدت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بالمساجد وبخاصة العمال مراعاة ذلك، حرصا على إعطاء نموذج للانضباط والحفاظ على الصورة التي يجب أن يكون عليها جميع العاملين بالوزارة بصفة عامة وقطاع الدعوة والمساجد بصفة خاصة لطهارتها وقدسيتها.



وطالبت الأوقاف مديري المديريات والإدارات وجميع الجهات التابعة للوزارة وضع هذا المنشور في مكان بارز لجميع العاملين.

