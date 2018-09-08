ترامب «مهووس» بالكشف عن هذا الأمر الخطير

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يشهد البيت الأبيض تضييقا للخناق حول الكاتب المحتمل لمقال النيويورك تايمز المثير للجدل المنشور الأربعاء الماضي.
وصرح مصدر مطلع في البيت الأبيض، الجمعة، بأن مساعدين لترامب بصدد حَصْر اشتباهاتهم في شخصيات محددة حسبما رصد موقع (واشنطن إجزامنر)
وأنكر عدد كبير من المسؤولين البارزين بإدارة ترامب كتابة المقال المشار إليه ومن بينهم نائب الرئيس مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو ووزير العدل جيف سيشنز.
وأكدت تقارير إعلامية أن ترامب بات «مهووسًا» بالكشف عن هوية كاتب المقال رغم نصيحة كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي له بعدم الاستغراق في الأمر.
وأعرب ترامب للصحفيين أمس الجمعة عن رغبته في أن تجري وزارة العدل تحقيقا للتوصل إلى الكاتب المجهول.
وأشار الكاتب المشار إليه في مقال النيويورك تايمز إلى أن ثمة جبهة لمقاومة الرئيس ترامب داخل إدارته؛ وهو ما أثار حالة من الغضب والاستياء الشديد لدى ترامب ومناصريه في البيت الأبيض ومن بينهم نيكي هيلي، سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة والتي ردت على المقال بمقال لها نشرته صحيفة الواشنطن بوست، الجمعة، قالت فيه إن الكاتب المجهول أساء بشكل بالغ وخطير ليس للرئيس ترامب فحسب وإنما لأمريكا كلها.

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