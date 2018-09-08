ترامب «مهووس» بالكشف عن هذا الأمر الخطير

يشهد البيت الأبيض تضييقا للخناق حول الكاتب المحتمل لمقال النيويورك تايمز المثير للجدل المنشور الأربعاء الماضي.



وأكدت تقارير إعلامية أن ترامب بات «مهووسًا» بالكشف عن هوية كاتب المقال رغم نصيحة كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي له بعدم الاستغراق في الأمر.

وأكدت تقارير إعلامية أن ترامب بات «مهووسًا» بالكشف عن هوية كاتب المقال رغم نصيحة كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي له بعدم الاستغراق في الأمر.