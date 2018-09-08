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نظام الأسد يقصف بالبراميل مستشفى في إدلب السورية

عرب وعالم

مقتل 6 مدنيين في قصف للنظام على إدلب
مقتل 6 مدنيين في قصف للنظام على إدلب

المصريون ووكالات

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مقتل 17 مدنيًا في قصف للنظام السوري على إدلب

قصفت مروحية تابعة للنظام السوري، يوم السبت، ببرميل متفجر مشفى في بلدة "حاس" جنوبي محافظة "إدلب" الخاضعة لسيطرة المعارضة بشمال غربي البلاد.
وأفادت مصادر محلية للأناضول، أن المروحية ألقت برميلا متفجرا على المشفى، مشيرة إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية إلا أنه أدى لخروج المشفى عن الخدمة.
وفي وقت سابق اليوم، قصفت مقاتلات روسية وسورية تجمعات بلدات تخضع للمعارضة في محافظتي إدلب وحماة، ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 7 آخرين بجروح، اليوم السبت، بحسب مصادر محلية.
ورغم إعلان إدلب ومحيطها "منطقة خفض توتر" في مايو/ أيار 2017، بموجب اتفاق أستانة، بين الأطراف الضامنة؛ أنقرة وموسكو وطهران، إلا أن النظام والقوات الروسية يواصلان قصفهما لها بين الفينة والأخرى.‎ 

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