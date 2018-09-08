صدامات بين الشرطة اليونانية ومحتجين على اسم مقدونيا

08 سبتمبر 2018 - 11:48 م

وقعت صدامات بين الشرطة اليونانية ومحتجين على الاتفاق بين أثينا ومقدونيا بخصوص اسم الأخيرة.



واحتشد آلاف المتظاهرين في ميدان "البرج الأبيض" العريق بمدينة سالونيك، مع افتتاح النسخة الـ 83 من معرض سالونيك الدولي.



وسار نحو 15 ألف شخص بينهم يمينيون متطرفون ورجال دين نحو أرض المعرض، حاملين العلم اليوناني، ومرددين هتافات من قبيل "مقدونيا يونانية".



وهاجم بعض المحتجين الشرطة بالحجارة والألعاب النارية، فيما ردت قوات مكافحة الشغب بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.



كما شهدت المدينة مظاهرة لمنظمات يسارية، بالقرب من مكان المواجهات بين الشرطة واليمين المتطرف، احتجاجا على تدابير التقشف وسياسات الحكومة الاقتصادية.



وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للولايات المتحدة التي تحل ضيفة شرف على المعرض، فيما لم تحدث صدامات خلال المظاهرة.



وكلفت السلطات اليونانية نحو 4 آلاف عنصر من الشرطة لضمان الأمن في المدينة، فيما يشبه إعلان حالة طوارئ، حيث جرى اغلاق مركز المدينة أمام حركة المرور بشكل تام، فضلا عن تحليق مروحيات طوال اليوم في سماء المدينة.



و في 17 حزيران/يونيو الماضي وقعت اليونان ومقدونيا، على اتفاق ستغير بموجبه الأخيرة اسمها إلى "شمال مقدونيا".



ومن المنتظر أن يتجه الشعب المقدوني إلى استفتاء حول تغيير اسم البلاد، في 30 أيلول/سبتمبر الحالي، عقب مصادقة البرلمان على الاتفاق.



وجاء الاتفاق المقدوني اليوناني، مقابل تسهيل أثينا جهود جارتها الشمالية، مقدونيا، للانضمام إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.

