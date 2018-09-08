رياض حجاب: روسيا ستدرك أن الأسد لا يستحق

08 سبتمبر 2018 - 11:50 م

استبعد رياض حجاب، رئيس وزراء سوريا الأسبق، انتصار نظام بشار الأسد، مؤكدا أن روسيا ستدرك عاجلا أم آجلا أنه لا يستحق الدعم وأنها أخطأت في ذلك.



جاء ذلك في مقابلة متلفزة مع قناة "الجزيرة" القطرية، مع حجاب الذي شغل منصب المنسق العام السابق للهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، وبث المسؤول السوري الأسبق مقاطع منها، اليوم، عبر حسابه على "تويتر".



وقال حجاب إن "النظام ليس له إمكانية ولا العدد ولا المقدرة العسكرية للسيطرة على هذه المنطقة (إدلب)".



وتابع: "الجميع يعرف، وحتى بشار الأسد وقياداته يعرفون أنهم تحت حماية ووصاية القوات الخاصة الروسية، حتى الأركان في دمشق تحت حماية القوات الروسية".



وخاطب من يعتقد أن بشار الأسد قد انتصر، قائلا لهم: "هناك مظاهر الضعف الشديد في بنية الدولة السورية الآن. هناك تفشي لظواهر غير مقبولة وغير معقولة مثل حالة الفوضى الموجودة في المناطق التابعة للنظام، إضافة إلى التصفيات ما بين الميليشيات وما بين قوات النظام".



ولفت في هذا الصدد إلى أن "أكثر من 40 ضابطا وعنصرا قتلوا في سوريا، وكلهم مناصب عليا في النظام".

وتابع: "النظام يعيش في أسوء حالاته، إضافة إلى أن روسيا تعمل على حل الميليشيات التابعة للنظام مثل التابعة للمخابرات الجوية وعددها بالآلاف".