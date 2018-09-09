  • الأحد 09 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:23 ص
بحث متقدم
الدكتور هشام عرفات، وزير النقل

أول تعليق من وزير النقل على حالات الانتحار بالمترو

محمد صلاح

جماهير إنجلترا تنتصر لـ"صلاح" من "راموس".. هذا ما فعلته

ترامب

ترامب «مهووس» بالكشف عن هذا الأمر الخطير

رسميًا.. نقل بطاقات التموين لـ«الإنتاج الحربي»

بيان هام من "التموين" بشأن البطاقات التموينية

زرعة الأرز في مصر (أرشيفية)

أسعار الأرز تُشعل أزمة بين الحكومة والمزارعين

عمرو موسى

عمرو موسى يتدخل لإنقاذ حزب الوفد

طماطم

هذه أسباب فيروس الطماطم «الذي لا يمكن مقاومته»

محمود سعد

محمود سعد: «حد مهم شاف جزيرة الدهب وعجبته»

الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب

هل يجرم البرلمان الزواج العرفي؟

محمد صلاح والبرلمان

انقسام برلماني حول تشييد تمثال لـ «محمد صلاح»

الاحتلال يحقق في قتل جنوده فتيين فلسطينيين بغزة

عرب وعالم

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية
استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق على قصف مبنى الجالية المصرية بغزة

#

إسرائيل تقرر منع الأذان بالقدس

#

بالفيديو.. قتلى وجرحى جراء إطلاق نار فى ولاية أمريكية

#

فلسطين تدعو لتحرك دولي لوقف «وحشية إسرائيل»

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، عن فتح تحقيق في ملابسات استشهاد فتيين فلسطينيين قتلهما جنوده أمس بقطاع غزة.
وقال بيان صدر عن الجيش "سيتم التحقق من تنفيذ الجنود لتعليمات إطلاق النار في المنطقتين اللتين قُتل فيهما الفتيين الفلسطينيين"، بحسب القناة الثانية الإسرائيلية.
وكان الفتيان أحمد أبو طيور (16 عامًا) وبلال خفاجة (17 عاما) قد استشهدا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركتهما في مسيرة "العودة" أمس، قرب الحدود الشرقية لمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
وقالت القناة إن "فتى واحدا على الأقل، بدا وأنه تعرض لإطلاق نار متعمد وهو يلقي حجارة، دون أن يشكل خطرا على الجنود الإسرائيليين".
وكانت القناة تشير إلى مقطع مصور تداولته وسائل الإعلام العبرية اليوم، يظهر الفتى "أبو طيور" وقد قذف الجنود بالحجارة، ثم راح يلوح بيديه لمدة 10 ثوان، قبل أن يطلق عليه الجنود الإسرائيليين النار.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الفتيين متأثرين بجروح أصيبا بها أمس الجمعة خلال مشاركتهما بمسيرة "العودة "، دون مزيد من التفاصيل.
ويتظاهر آلاف الفلسطينيين، قرب السياج الفاصل، منذ 30 مارس/آذار الماضي، بمسيرة العودة وكسر الحصار، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.
وباستشهاد "أبو طيور" اليوم، يرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء قمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية، منذ انطلاقها نهاية مارس/آذار الماضي، إلى 174 فلسطينيا، فيما أصيب نحو 9 آلاف آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف أنهى العسكر أول حزب إسلامي (6/13)

جمال سلطان

السويس.. المنسية والمهملة!

محمود سلطان

صحافة ممتعة لا تكذب ولا تطبل

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق "الحضري" على فوز مصر الساحق
» إدارة ترامب خططت لانقلاب عسكري في فنزويلا
» تعليق مثير لـ"حلا شيحة" بعد سفرها لزوجها
» بالفيديو.. مصر تُمطر شباك النيجر بسداسية
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» مصر أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم
» لماذا لم يفسر الرسول القرآن كاملًا؟
» الإمارات تدعو لإعادة مراجعة الدور العربي تجاه سوريا
» دفاع «الإخوان»: سنحصل على البراءة في «النقض»
» مفاجأة وراء الإطاحة بالشركة المسئولة عن«سد النهضة»
» 13 قرارًا غير الإعدام اليوم في «فض رابعة» تعرف عليها

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية