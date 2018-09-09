  • الأحد 09 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:22 ص
بحث متقدم
الدكتور هشام عرفات، وزير النقل

أول تعليق من وزير النقل على حالات الانتحار بالمترو

محمد صلاح

جماهير إنجلترا تنتصر لـ"صلاح" من "راموس".. هذا ما فعلته

ترامب

ترامب «مهووس» بالكشف عن هذا الأمر الخطير

رسميًا.. نقل بطاقات التموين لـ«الإنتاج الحربي»

بيان هام من "التموين" بشأن البطاقات التموينية

زرعة الأرز في مصر (أرشيفية)

أسعار الأرز تُشعل أزمة بين الحكومة والمزارعين

عمرو موسى

عمرو موسى يتدخل لإنقاذ حزب الوفد

طماطم

هذه أسباب فيروس الطماطم «الذي لا يمكن مقاومته»

محمود سعد

محمود سعد: «حد مهم شاف جزيرة الدهب وعجبته»

الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب

هل يجرم البرلمان الزواج العرفي؟

محمد صلاح والبرلمان

انقسام برلماني حول تشييد تمثال لـ «محمد صلاح»

بدوري الأمم الأوروبية

فوز كبير للوكسمبورج على مولدوفا

الرياضة

لوكسمبورج
لوكسمبورج

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

إكرامى: هذا سلاح الأهلى للوصول لمنصات التتويج

#

«كلوب»: الفوز على وست هام برباعية بداية ليست مثالية

#

لعنة «صلاح» تُصيب «راموس»

#

أول تعليق من "كارتيرون" على فوز الأهلي فى برج العرب

حقق منتخب لوكسمبورغ، يوم السبت، فوزًا كبيرًا على ضيفه مولدوفا برباعية نظيفة في الجولة الأولى للمجموعة الثانية لدوري القسم الرابع من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
أنهى منتخب لوكسمبورغ صاحب الأرض والجمهور الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف أحرزه كيفين مالغيه في الدقيقة 34.
وفي الوقت الذي بحث فيه الضيوف عن التعادل، أضاف منتخب لوكسمبورغ ثلاثة أهداف أخرى عبر أوليفييه ثيل و دانيل سيناني و كريستوفر مارتينز بيريرا في الدقائق 60 و75 و83.
ويعتمد نظام البطولة على تقسيم المنتخبات الأوروبية إلى 4 مستويات، وتم تصنيفها بحسب ترتيبها في تصنيف (يويفا) للمنتخبات، حيث يحتوى التصنيف الأولعلى المنتخبات الأعلى تصنيفًا وهكذا. 
وتم تقسيم كل تصنيف إلى عدد من المجموعات، تضمنت كل مجموعة 3 أو 4 منتخبات بحسب عددها في التصنيف، ووضع المنتخبات في المجموعة على أساس التصنيف كذلك الخاص باليويفا. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف أنهى العسكر أول حزب إسلامي (6/13)

جمال سلطان

السويس.. المنسية والمهملة!

محمود سلطان

صحافة ممتعة لا تكذب ولا تطبل

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق "الحضري" على فوز مصر الساحق
» إدارة ترامب خططت لانقلاب عسكري في فنزويلا
» تعليق مثير لـ"حلا شيحة" بعد سفرها لزوجها
» بالفيديو.. مصر تُمطر شباك النيجر بسداسية
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» مصر أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم
» لماذا لم يفسر الرسول القرآن كاملًا؟
» الإمارات تدعو لإعادة مراجعة الدور العربي تجاه سوريا
» دفاع «الإخوان»: سنحصل على البراءة في «النقض»
» مفاجأة وراء الإطاحة بالشركة المسئولة عن«سد النهضة»
» 13 قرارًا غير الإعدام اليوم في «فض رابعة» تعرف عليها

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية