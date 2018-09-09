فوز كبير للوكسمبورج على مولدوفا

09 سبتمبر 2018 - 12:04 ص

حقق منتخب لوكسمبورغ، يوم السبت، فوزًا كبيرًا على ضيفه مولدوفا برباعية نظيفة في الجولة الأولى للمجموعة الثانية لدوري القسم الرابع من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.



أنهى منتخب لوكسمبورغ صاحب الأرض والجمهور الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف أحرزه كيفين مالغيه في الدقيقة 34.



وفي الوقت الذي بحث فيه الضيوف عن التعادل، أضاف منتخب لوكسمبورغ ثلاثة أهداف أخرى عبر أوليفييه ثيل و دانيل سيناني و كريستوفر مارتينز بيريرا في الدقائق 60 و75 و83.



ويعتمد نظام البطولة على تقسيم المنتخبات الأوروبية إلى 4 مستويات، وتم تصنيفها بحسب ترتيبها في تصنيف (يويفا) للمنتخبات، حيث يحتوى التصنيف الأولعلى المنتخبات الأعلى تصنيفًا وهكذا.

