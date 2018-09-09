تعزيزات عسكرية تركية إلى الحدود مع سوريا

09 سبتمبر 2018 - 12:06 ص

وصلت ولاية كليس، جنوبي تركيا، السبت، قافلة تعزيزات عسكرية جديدة لدعم الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا.



وذكر مراسل الأناضول أن القافلة العسكرية ضمت شاحنات محملة بالدبابات والمدافع والعربات المصفحة.



وأضاف أن القافلة توجّهت إلى الحدود مع سوريا لتعزيز القوات المنتشرة على امتدادها وسط تدابير أمنية.

