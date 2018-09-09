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تعزيزات عسكرية تركية إلى الحدود مع سوريا

عرب وعالم

الجيش التركي يقصف 71 هدفا لـ"داعش" بسوريا
الجيش التركي يقصف 71 هدفا لـ"داعش" بسوريا

المصريون ووكالات

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وصلت ولاية كليس، جنوبي تركيا، السبت، قافلة تعزيزات عسكرية جديدة لدعم الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا. 
وذكر مراسل الأناضول أن القافلة العسكرية ضمت شاحنات محملة بالدبابات والمدافع والعربات المصفحة.
وأضاف أن القافلة توجّهت إلى الحدود مع سوريا لتعزيز القوات المنتشرة على امتدادها وسط تدابير أمنية.
ومؤخرا، رفع الجيش التركي من مستوى تعزيزاته على حدوده الجنوبية بينما تتواتر أنباء بشأن هجوم محتمل للنظام وروسيا على منطقة إدلب، شمال غربي سوريا. -

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