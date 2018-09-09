رفع حظر التجول في البصرة العراقية وسط هدوء حذر

09 سبتمبر 2018 - 12:09 ص

قال مصدر أمني عراقي إن السلطات الأمنية رفعت حظر التجول المفروض على محافظة البصرة منذ عصر السبت، وسط هدوء حذر يشهده مركز المحافظة.



وأوضح الملازم أول في شرطة البصرة رافد النورس، في اتصال هاتفي مع الأناضول، أن السلطات الأمنية رفعت حظر التجول بدء من الساعة (23: 00) بتوقيت بغداد (20: 00 تغ).



وفرضت السلطات في وقت سابق اليوم حظر التجول في عموم المحافظة بدء من الساعة (16: 00) بتوقيت بغداد (13: 00 تغ).



وأشار النورس أن السكان لم يلتزموا بحظر التجول بصورة كاملة، حيث شوهدت السيارات والمارة في الطرقات وقت الحظر دون أن تتدخل قوات الأمن.



وأضاف أن البصرة لم تشهد اليوم أية تظاهرات شعبية للمرة الأولى منذ مطلع الشهر الجاري، مشيرا أن الهدوء الحذر يخيم على المدينة.



ولم يستبعد النورس اندلاع الاحتجاجات مجددا في أية لحظة.



وتخللت احتجاجات البصرة على مدى اليومين الماضيين أعمال عنف واسعة النطاق، تمثلت بإحراق القنصلية الإيرانية ومقرات حكومية ومكاتب أحزاب شيعية بارزة مقربة من طهران، على رأسها "منظمة بدر" بزعامة هادي العامري، و"عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي.



وخلفت أعمال العنف في البصرة، 18 قتيلًا من المتظاهرين، منذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، و33 قتيلًا منذ بدء الاحتجاجات في 9 يوليو/ تموز الماضي.



والبصرة مهد احتجاجات شعبية متواصلة منذ يوليو الماضي في محافظات وسط وجنوبي البلاد ذات الأكثرية الشيعية، تطالب بتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد.



وتقول الحكومة العراقية إن مندسين بين المحتجين يعملون على تخريب الممتلكات العامة، وأنها لن تسمح بذلك، لكن المتظاهرين لطالما اتهموا قوات الأمن بإطلاق الرصاص عليهم لتفريقهم بالقوة.