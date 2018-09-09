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"نيويورك تايمز":

إدارة ترامب خططت لانقلاب عسكري في فنزويلا

عرب وعالم

الرئس الأمريكي دونالد ترامب
الرئس الأمريكي دونالد ترامب

المصريون ووكالات

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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، السبت، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب خططت، مؤخرا، لانقلاب عسكري في فنزويلا، لكنها تراجعت عن المخطط خشية فشله.
وفي إطار المخطط -تضيف الصحيفة- أجرت الإدارة الأمريكية محادثات سرية مع عسكريين متمردين في الجيش الفنزويلي من أجل وضع مخطط الانقلاب العسكري.
لكنها تراجعت لاحقا عن تنفيذ مخطط الانقلاب خشية فشله، وأنهت محادثاتها مع هؤلاء العسكريين المتمردين بالجيش الفنزويلي.
وأسندت الصحيفة الأمريكية خبرها إلى قائد سابق في الجيش الفنزويلي (لم تسمّه) قال إنه شارك في تلك المحادثات.
وفيما لم يصدر تعليق من البيت الأبيض على خبر "نيويورك تايمز" حتى الساعة 21: 00 ت.غ، فرضت الخارجية الأمريكية، في الفترة الأخيرة، عقوبات اقتصادية عدة على إدارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وعقب فوز مادورو بالانتخابات الرئاسية، التي جرت في 20 مايو/أيّار الماضي، وصفت إدارة ترامب تلك الانتخابات بـ"المزورة". -

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