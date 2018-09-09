اليونان تنتزع ثلاث نقاط صعبة من إستونيا

09 سبتمبر 2018 - 12:12 ص

انتزع المنتخب اليوناني، يوم السبت، ثلاث نقاط غالية بتغلبه على مضيفه الإستوني بهدف نظيف في الجولة الأولى للمجموعة الثانية لدوري القسم الثالث من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.



جاء هدف الفوز والمباراة الوحيد في الدقيقة 14 عن طريق كونستانتينوس فورتونيس.



وفشلت جميع محاولات إستونيا في إدراك التعادل، ليخرج المنتخب اليوناني فائزًا باللقاء.



ويعتمد نظام البطولة على تقسيم المنتخبات الأوروبية إلى 4 مستويات، وتم تصنيفها بحسب ترتيبها في تصنيف (يويفا) للمنتخبات، حيث يحتوى التصنيف الأولعلى المنتخبات الأعلى تصنيفًا وهكذا.

