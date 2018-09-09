إسبانيا تجتاز إنجلترا في بلاد الضباب بدوري الأمم الأوروبية

09 سبتمبر 2018 - 12:14 ص

اجتاز المنتخب الإسباني، يوم السبت، عقبة مضيفه الإنجليزي وتغلب عليه بهدفين لهدف في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لدوري القسم الأول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.



استغل المنتخب الإنجليزي عاملي الأرض والجمهور لصالحه، ونجح ماركوس راشفورد في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 11.



ولم يمر على الهدف الإنجليزي طويلًا، فبعدها بدقيقتين أدرك الإسبان التعادل عن طريق ساول نيغويز.



ومع حلول الدقيقة 32 أضاف رودريغو مورينو الهدف الثاني لإسبانيا لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين لهدف.



وتوالت الهجمات والفرص الضائعة من الجانبين خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة، ليخرج المنتخب الإسباني فائزًا باللقاء.



ويعتمد نظام البطولة على تقسيم المنتخبات الأوروبية إلى 4 مستويات، وتم تصنيفها بحسب ترتيبها في تصنيف (يويفا) للمنتخبات، حيث يحتوى التصنيف الأولعلى المنتخبات الأعلى تصنيفًا وهكذا.

