أول تعليق من وزير النقل على حالات الانتحار بالمترو

09 سبتمبر 2018 - 12:56 ص

علق المهندس هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، على تعدد حالات الانتحار في مترو الأنفاق قائلًا: "مشكلة اجتماعية بالأساس أو عاطفية، وهو أمر مؤسف"، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة موجودة في كافة أنحاء العالم.



وأوضح "عرفات" خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت: "أشعر بالألم لكل حالات الانتحار التي حدثت في الفترة الأخير بمحطات المتر"، معربًا عن قلقه من هذه الحالات الفردية.

