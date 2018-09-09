رئيس"السكة الحديد" يكشف موعد رفع أسعار التذاكر

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السكة الحديد
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المصريون ـ متابعات

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النقل تكشف حقيقة رفع أسعار تذاكر القطارات

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن العربات والجرارات الجديدة تعد نقلة نوعية لقطارات السكة الحديد، معقبًا: "العربات الجديدة آدمية بنسبة 100%".
وأوضح "رسلان"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن تذكرة السكة الحديد بعد ارتفاع المواد البترولية لم يحدث فيها أي تغيير، لافتَا إلى أن أسعار الدرجات العادية لم ترتفع منذ عام 1999.
وأشار رئيس هيئة السكة الحديد إلى أن الهيئة ستقوم بتحريك الأسعار بعد الإنتهاء من التطوير الذي تقوم به الهيئة في الفترة الحالية، معقبًا: "الأسعار هترتفع، بس هتكون في متناول الراكب العادي".

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