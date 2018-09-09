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وزير النقل: محور روض الفرج سيدخل موسوعة جينيس

الحياة السياسية

الدكتور هشام عرفات، وزير النقل
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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن محور روض الفرج سينافس في موسوعة جينيس للأرقام القياسية على لقب أعرض كوبري معلق في العالم.
وأضاف، في تصريحات لقناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن هيئة الطرق والكباري تنفذ عددًا من المشروعات ضمن المشروع القومي للطرق بتكلفة 42 مليار جنيه.
وأوضح أن مشروعات الهيئة تتضمن 8 محاور لربط ضفتي النيل، ومدّ 1100 كيلومتر من الطرق الجديدة، وتطوير 2500 كيلومتر من الطرق القائمة.

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