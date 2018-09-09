وزير النقل: محور روض الفرج سيدخل موسوعة جينيس

09 سبتمبر 2018 - 01:41 ص

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن محور روض الفرج سينافس في موسوعة جينيس للأرقام القياسية على لقب أعرض كوبري معلق في العالم.



وأضاف، في تصريحات لقناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن هيئة الطرق والكباري تنفذ عددًا من المشروعات ضمن المشروع القومي للطرق بتكلفة 42 مليار جنيه.

