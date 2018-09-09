مدحت شلبي يفتح النار على هيكتور كوبر

09 سبتمبر 2018 - 02:01 ص

انتقد الإعلامي الرياضي مدحت شلبي أداء المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر مع المنتخب المصري، بعد ظهور الأخير الملفت في مباراة النيجر.



وقال "شلبي"، في حلقة من برنامجه على فضائية "بيراميدز"، مساء السبت، إن هيكتور كوبر «وصلنا لأمم أفريقيا بعد 7 سنوات عجاف، وأهلنا لكأس العالم بعد 28 عامًا».



وأضاف: «لكنه (كوبر) جاب لنا السكر، وجاب لنا الضغط، وجاب لنا العصبي، عشان نكون صرحاء، وكان الحظ محالفًا له بقوة في كثير من المباريات».

