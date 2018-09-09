تطورات مثيرة بواقعة "مذبحة أسرة بنها"

09 سبتمبر 2018 - 02:14 ص

قامت مباحث القليوبية في الساعات الأولى من صباح الأحد بالقبض على الزوجة الثانية (ش)، المتزوجة عرفيا من ضحية مذبحة بنها، خلال تواجدها لدى أقاربها بمحافظة الجيزة، بعد اختفائها من يوم الحادث.



وتم التحفظ علي المتهمة بديوان مديرية الأمن لحين عرضها علي النيابة باكر.



وكانت قررت نيابة مركز بنها، إخلاء سبيل (هـ ج)، والدة ضحايا مذبحة أسرة بنها، وإلزامها منزل خالها مراعاة لظروفها، لحين ورود التقرير النهائي للطب الشرعي.



وكانت النيابة قد حجزت الزوجة، منذ الخميس، لاستكمال التحقيقات، واتهمت الزوجة، ضرتها الزوجة الثانية لزوجها، والمتزوجة منه عرفيا، بأنها هي مرتكبة الجريمة، وعللت ذلك أنه قبل الواقعة كان زوجها دائم الشجار مع ضرتها بسبب رفضه رغبتها في العودة لزوجها الأول.



وقالت أمام النيابة، إنها تركت المنزل منذ 10 أيام بعد شجار مع زوجها، وذهبت لمنزل خالها، وإن ضرتها اتصلت بها مرتين في يومين متتالين بعد تركها للمنزل بيومين، وطالبتها في المرة الأولى بسرعة العودة للمنزل، لأن نجلها الأصغر مريض، وأكدت رفضها العودة، وفي المرة الثانية طالبتها بالعودة سريعا للمنزل، بحجة أن المنزل غارق بالمياه وزوجها وأولادها بالخارج.

