  • الأحد 09 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:56 ص
بحث متقدم
مذبحة أسرة بنها

تطورات مثيرة بواقعة "مذبحة أسرة بنها"

الدكتور هشام عرفات، وزير النقل

أول تعليق من وزير النقل على حالات الانتحار بالمترو

محمد صلاح

جماهير إنجلترا تنتصر لـ"صلاح" من "راموس".. هذا ما فعلته

ترامب

ترامب «مهووس» بالكشف عن هذا الأمر الخطير

رسميًا.. نقل بطاقات التموين لـ«الإنتاج الحربي»

بيان هام من "التموين" بشأن البطاقات التموينية

زرعة الأرز في مصر (أرشيفية)

أسعار الأرز تُشعل أزمة بين الحكومة والمزارعين

عمرو موسى

عمرو موسى يتدخل لإنقاذ حزب الوفد

طماطم

هذه أسباب فيروس الطماطم «الذي لا يمكن مقاومته»

محمود سعد

محمود سعد: «حد مهم شاف جزيرة الدهب وعجبته»

الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب

هل يجرم البرلمان الزواج العرفي؟

تطورات مثيرة بواقعة "مذبحة أسرة بنها"

قضايا وحوادث

مذبحة أسرة بنها
مذبحة أسرة بنها

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تحريات المباحث تبرئ والدة ضحايا مذبحة "أسرة بنها"

#

سر جديد يزيد قضية "مذبحة بنها" غموضًا .. هذه تفاصيله

#

مفاجأة تغير مجرى الأحداث في "مذبحة بنها"

#

الطب الشرعي يكشف مفاجأة حول سبب وفاة أسرة بنها

قامت مباحث القليوبية في الساعات الأولى من صباح الأحد بالقبض على الزوجة الثانية (ش)، المتزوجة عرفيا من ضحية مذبحة بنها، خلال تواجدها لدى أقاربها بمحافظة الجيزة، بعد اختفائها من يوم الحادث.
وتم التحفظ علي المتهمة بديوان مديرية الأمن لحين عرضها علي النيابة باكر.
وكانت قررت نيابة مركز بنها، إخلاء سبيل (هـ ج)، والدة ضحايا مذبحة أسرة بنها، وإلزامها منزل خالها مراعاة لظروفها، لحين ورود التقرير النهائي للطب الشرعي.
وكانت النيابة قد حجزت الزوجة، منذ الخميس، لاستكمال التحقيقات، واتهمت الزوجة، ضرتها الزوجة الثانية لزوجها، والمتزوجة منه عرفيا، بأنها هي مرتكبة الجريمة، وعللت ذلك أنه قبل الواقعة كان زوجها دائم الشجار مع ضرتها بسبب رفضه رغبتها في العودة لزوجها الأول.
وقالت أمام النيابة، إنها تركت المنزل منذ 10 أيام بعد شجار مع زوجها، وذهبت لمنزل خالها، وإن ضرتها اتصلت بها مرتين في يومين متتالين بعد تركها للمنزل بيومين، وطالبتها في المرة الأولى بسرعة العودة للمنزل، لأن نجلها الأصغر مريض، وأكدت رفضها العودة، وفي المرة الثانية طالبتها بالعودة سريعا للمنزل، بحجة أن المنزل غارق بالمياه وزوجها وأولادها بالخارج.
وكان قد كشف التقرير المبدئي للطب الشرعي حول واقعة العثور على رجل وأبنائه الـ 4 متوفين، وفي حالة تعفن بمنزلهم ببنها، أن سبب الوفاة هو تناول طعام يحتوي على "سم".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف أنهى العسكر أول حزب إسلامي (6/13)

جمال سلطان

السويس.. المنسية والمهملة!

محمود سلطان

صحافة ممتعة لا تكذب ولا تطبل

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق "الحضري" على فوز مصر الساحق
» إدارة ترامب خططت لانقلاب عسكري في فنزويلا
» تعليق مثير لـ"حلا شيحة" بعد سفرها لزوجها
» بالفيديو.. مصر تُمطر شباك النيجر بسداسية
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» انقسام برلماني حول تشييد تمثال لـ «محمد صلاح»
» مصر أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم
» لماذا لم يفسر الرسول القرآن كاملًا؟
» دفاع «الإخوان»: سنحصل على البراءة في «النقض»
» مفاجأة وراء الإطاحة بالشركة المسئولة عن«سد النهضة»
» 13 قرارًا غير الإعدام اليوم في «فض رابعة» تعرف عليها

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية