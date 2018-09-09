شهادة و رسالة هاتف يغيران مجرى التحقيقات بمذبحة بنها

09 سبتمبر 2018 - 06:46 ص

مازال الغموض يحيط بالتفاصيل التي أدت إلى مقتل أب و 4 من أطفاله فيما يُعرف إعلاميا بـ"مذبحة بنها" ، إلا أن شهادة عامل بمستشفى الأمراض العقلية كان على علاقة بالأب المتوفي ، فضلًا عن رسالة على هاتف الضحية قد تغير مجرى الأحداث .



وكشف التفريغ الخاص بموبايل شقيقة "الأب" الضحية قوله لها في رسالة قبل الحادث إنه "مخنوق بسبب المشاكل الأسرية وضيق الأحوال" .



بينما طلبت الزوجة الأولى للضحية شهادة عامل في مستشفى الأمراض النفسية والعقلية ببنها حول زوجها ، وتم التحفظ على العامل بالفعل الذي أدلى باعترافات تفصيلية ، مؤكدًا أن الضحية كان يتناول العقاقير المهدئة نظرًا لمعاناته من حالة نفسية سيئة ، مؤكدًا أنه أرسل للضحية بعض العقاقير المهدئة قبل الحادث .



وعقب هذه الشهادة تم صرف العامل المذكور ومازالت التحقيقات جارية بعد ضبط الزوجة الثانية للمتوفي ، والتي اتهمتها الزوجة الأولى بقتله هو وأبنائها .



