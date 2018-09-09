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شهادة و رسالة هاتف يغيران مجرى التحقيقات بمذبحة بنها

قضايا وحوادث

ضحايا المذبحة
ضحايا المذبحة

أحمد عادل شعبان

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مذبحة بنها

مازال الغموض يحيط بالتفاصيل التي أدت إلى مقتل أب و 4 من أطفاله فيما يُعرف إعلاميا بـ"مذبحة بنها" ، إلا أن شهادة عامل بمستشفى الأمراض العقلية كان على علاقة بالأب المتوفي ، فضلًا عن رسالة على هاتف الضحية قد تغير مجرى الأحداث .

وكشف التفريغ الخاص بموبايل شقيقة "الأب" الضحية قوله لها في رسالة قبل الحادث إنه "مخنوق بسبب المشاكل الأسرية وضيق الأحوال" .

بينما طلبت الزوجة الأولى للضحية شهادة عامل في مستشفى الأمراض النفسية والعقلية ببنها حول زوجها ، وتم التحفظ على العامل بالفعل الذي أدلى باعترافات تفصيلية ، مؤكدًا أن الضحية كان يتناول العقاقير المهدئة نظرًا لمعاناته من حالة نفسية سيئة ، مؤكدًا أنه أرسل للضحية بعض العقاقير المهدئة قبل الحادث .

وعقب هذه الشهادة تم صرف العامل المذكور ومازالت التحقيقات جارية بعد ضبط الزوجة الثانية للمتوفي ، والتي اتهمتها الزوجة الأولى بقتله هو وأبنائها .

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