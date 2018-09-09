سر غير متوقع وراء إصرار صلاح على تسديد ركلة الجزاء الثانية

09 سبتمبر 2018 - 07:28 ص

كشف هاني رمزي - المدرب العام لمنتخب مصر - كواليس إضاعة النجم المصري محمد صلاح لضربتي جزاء في مباراة النيجر أمس .



وقال "رمزي" في لقاء مع برنامج "مساء بيراميدز" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي: "لدينا ترتيب في الأسماء التي يجب أن تسدد ضربات الجزاء .. محمد صلاح هو رقم 1 في الترتيب ، ويليه محمد النني ثم بعض اللاعبين حسب الحالة الفنية لهم ".



وأضاف: "لما أضاع صلاح ركلة الجزاء الأولى ، حصل المنتخب على ركلة ثانية ، وأظهرت الكاميرات أن بعض اللاعبين أرادوا تسديدها بدلًا منها ، لكن نحن في الجهاز الفني الذين أصرينا على أن يعود صلاح ويسددها مرة ثانية .. واستطاع بعدها أن يحرز هدف بالفعل ثم هدف آخر".



وأردف: "وجهة نظرنا أن صلاح سدد أصعب ركلة جزاء في تاريخنا الحديث وهي ركلة الجزاء في مباراة الكونغو التي صعدت بنا لكأس العالم ، وبالتالي فكل ضربات الجزاء التالية ستكون أسهل".



