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مالكة قناة LTC:

هو عشان لابسة حجابي وعبايتي بقيت إخوانية دلوقتي؟

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سميرة الدغيدي
سميرة الدغيدي

أحمد عادل شعبان

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سميرة الدغيدي

علقت الإعلامية سميرة الدغيدي - مالكة قناة LTC - على أحد المقالات المنشورة بإحدى الصحف التي تتهم قناتها بأنها واجهة لجماعة الإخوان .

وقالت "الدغيدي" في مداخلة مع برنامج "مانشيت" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي على قناة "النهار" : "أنا ماليش أي علاقة بالإخوان .. هما مش لاقيين غلطة في حياة سميرة الدغيدي فيقولوا إنها إخوان .. كل دة عشان لبسة حجابي وعبايتي زي ما ربنا و رسولي أمرني بقيت دلوقت إخوان؟".

وأضافت: "هو أنا لازم ألبس بدلة رقص عشان أبقى إنسانة عادية داخل مدينة الإنتاج الإعلامي ؟ ".

وأردف: "أقمت دعوى قضائية مستعجلة، لإعادة بث قناة LTC، وفى حالة رفضها سنلتزم بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث القناة لمدة أسبوعين، ولن ألغى أي برنامج على القناة وخريطتها البرامجية ستظل بدون تغيير".

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