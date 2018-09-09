  • الأحد 09 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:58 ص
بحث متقدم
راموس

راموس: تتعاطفون مع صلاح؟ .. إنه السبب في تهديدي بالقتل

سميرة الدغيدي

هو عشان لابسة حجابي وعبايتي بقيت إخوانية دلوقتي؟

صلاح

سر غير متوقع وراء إصرار صلاح على تسديد ركلة الجزاء الثانية

ضحايا المذبحة

شهادة و رسالة هاتف يغيران مجرى التحقيقات بمذبحة بنها

صلاح

فيديو نادر .. صلاح يجامل صديقه برقصة مثيرة في فرح شعبي

مذبحة أسرة بنها

تطورات مثيرة بواقعة "مذبحة أسرة بنها"

الدكتور هشام عرفات، وزير النقل

أول تعليق من وزير النقل على حالات الانتحار بالمترو

محمد صلاح

جماهير إنجلترا تنتصر لـ"صلاح" من "راموس".. هذا ما فعلته

ترامب

ترامب «مهووس» بالكشف عن هذا الأمر الخطير

رسميًا.. نقل بطاقات التموين لـ«الإنتاج الحربي»

بيان هام من "التموين" بشأن البطاقات التموينية

فنادق أمريكا تواجه التحرش الجنسي بطريقة ذكية

الصفحة الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

سقوط تاريخي لـ"سيرينا" بسبب "التحيز الجنسي"

#

فضيحة.. مرشد سياحي يتحرش بسائحة روسية تحت الماء

#

الأزهر يعلن الحرب على التحرش.. هذه خطة المواجهة

#

انخفاض معدل التحرش الجنسي في عيد الأضحى

عاملات الغرف

قررت عدة فنادق شهيرة في أمريكا مثل "ماريوت انترناشونال" و "هيلتون" تزويد عاملات الغرف بجهاز صغير به زر يسمى "زر الذعر" ليضغطن عليه حال تعرضهن للتحرش .

كثيرا ما تتعرض العاملات في الفنادق لتحرش جنسي نظرا لوجودهن بمفردهن في الغرف مع النزلاء، ومن ثم كثفت النقابات العمالية وغيرها من الجماعات المدافعة عن الحقوق الضغط على الفنادق لتوفير وسيلة لحمايتهن.

وبدأت النقابات والجماعات الحقوقين الضغط العام الماضي لتوفير"زر الذعر" في أعقاب انطلاق حركة (#مي_تو) على وسائل التواصل الاجتماعي وحادث إطلاق النار في لاس فيغاس في الأول من أكتوبر، عندما فتح مسلح النار من نافذة غرفة أحد الفنادق.

وقالت كاثرين لوجار، الرئيسة التنفيذية للجمعية الأميركية للفنادق، للصحفيين في فاعلية للقطاع في واشنطن: "حماية موظفينا وملايين النزلاء الذين يقيمون في فنادقنا يوميا أمر شديد الأهمية للقطاع".

وأضافت أن هذه الأجهزة ستبلغ تكلفتها مئات الآلاف من الدولارات على الأرجح، وستؤثر على عشرات الآلاف من العاملين، ومن المتوقع توزيعها في الأعوام القليلة المقبلة.

وتعهد الرؤساء التنفيذيون في فنادق ماريوت وهيلتون بتوزيع الأجهزة على الموظفين في جميع الفنادق التابعة لهم في الولايات المتحدة بحلول عام 2020.

وقالت مجموعة فنادق "هيات" إن هذه الأجهزة متوفرة في 120 من فنادقها في أميركا الشمالية والجنوبية وإنها تخطط لتوزيعها في جميع الفنادق التي تملكها أو تديرها.

وكانت مجموعة من العاملات في فنادق "ماريوت" طالبن خلال الاجتماع السنوي للشركة في العام الحالي بتوفير حماية أفضل لهن من التحرش الجنسي بما في ذلك توفير "زر الذعر".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف أنهى العسكر أول حزب إسلامي (6/13)

جمال سلطان

السويس.. المنسية والمهملة!

محمود سلطان

صحافة ممتعة لا تكذب ولا تطبل

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الشاب الواقف وراء ترامب يكشف مفاجآت عما حدث
» فنانة شهيرة تعلن اعتزال الفن بسبب "ابنها"
» فنادق أمريكا تواجه التحرش الجنسي بطريقة ذكية
» الكشف عن خرافة صدقناها جميعًا بخصوص "الحليب"
» سقوط تاريخي لـ"سيرينا" بسبب "التحيز الجنسي"
» تعليق "الحضري" على فوز مصر الساحق
» إدارة ترامب خططت لانقلاب عسكري في فنزويلا
» تعليق مثير لـ"حلا شيحة" بعد سفرها لزوجها
» بالفيديو.. مصر تُمطر شباك النيجر بسداسية
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» انقسام برلماني حول تشييد تمثال لـ «محمد صلاح»

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية