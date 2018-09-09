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راموس: تتعاطفون مع صلاح؟ .. إنه السبب في تهديدي بالقتل

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راموس
راموس

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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أعلن المدافع الإسباني سرجيو راموس عن غضبه الشديد من صافرات الاستهجان التي تلقاها في مباراة منتخب بلاده مع انجلترا أمس في لندن .

وكانت الجماهير الإنجليزية أطلقت صافرات الاستهجان بحق راموس على خلفية الواقعة التي حصلت بينه وبين نجم ليفربول محمد صلاح، بعد أن اتهم المدافع الإسباني بإلحاق الأذى المتعمد والقوي بـ"الملك المصري" في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد و"الريدز". 

وأشار قائد المنتخب الإسباني إلى أن عائلته وأطفاله "استهدفوا ظلما" بعد ذلك النهائي الأوروبي، وأنهم تلقوا "تهديدات بالقتل".

ونقل موقع "goal" الرياضي عن راموس قوله: "الجميع يتذكر ما حدث لصلاح، ويتجاهلون التهديدات بالقتل التي تلقيتها أنا وعائلتي"، مؤكدا أن ضميره مرتاح بسبب الاحتكاك الذي حدث بينه وبين صلاح، وأن ما حصل في نهائي أبطال أوروبا كان أمرا عاديا.

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