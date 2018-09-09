» 20 علامة تؤكد أن طردك من عملك أصبح قريبًا للغاية

09 سبتمبر 2018 - 09:00 ص

هناك بعض العلامات التي تدل على قرب الاستغناء عن موظف معين ، لكنه في أغلب الأحيان لا ينتبه لها في الوقت المناسب .



وفيما يلي بعض هذه العلامات:



- تقييم سيء: التقييم السلبي لا يعتبر عاملا من عوامل الطرد، إلا أن حصولك على معدل سيء مرتين أو ثلاث أو أكثر، فهذا يعني أنك في ورطة حقيقية.

2- إبقاؤك بعيدا: في حال بات الحصول على معلومة ما داخل مؤسستك صعبا، أو كنت تُبعَد بطريقة أو أخرى عن الاجتماعات المهمة والإيميلات الرسمية، فيجب أن تفهم أنك أصبحت "دون أهمية".

3- استحالة المهمة: حين تناط لك المهمات "المستحيلة" التي لا يمكن أبدا إنجازها، فاعلم أن مدراءك يزرعون لك "الشوك" في طريقك، تمهيدا للخبر السيء.

4- التحذيرات: المدراء لا يحذرون كثيرا موظفيهم، لكن حين يفعلون ذلك أكثر من مرة، فيفضل أن تعيد مراجعة أوراقك.

5- تدهور العلاقة: من بين العلامات كذلك، نجد أن تدهور العلاقة مع مسؤولك المباشر أو مديرك يعني أن الأمور أصبحت تسوء.

6- تقارير مفصلة: التدقيق المفصل في تقارير وظيفتك، مثل إهدار الوقت أو تضخم النفقات، يشير إلى تراجع مستوى الثقة.

7- مهمات قليلة: مهمات كثيرة تلقى على عاتقك أمر إيجابي يؤكد ثقة المسؤولين في قدراتك، والعكس صحيح.

8- ثقافة الشركة: يجب على الموظف أن يفهم ثقافة الشركة ومدرائها، وفي حال لم يقدر على مجاراتهم فذلك ينذر بالأسوأ.

9- فقدان الامتيازات: حين تفقد بعض الميزات، مثل السفر إلى مهمات خارجية أو استبدال مكتبك بآخر ضيق أو حذف امتيازاتك المالية، فهذا يدل على أن صاحب العمل يستعد لإقالتك.

10- كل العيون عليك: غالبا ما يتجنب المدراء الاحتكاك بشكل مباشر مع موظفيهم، لكن حين يفعلون ذلك، يقترح عليك الخبراء البدء بالبحث عن وظيفة جديدة.

11- عدم الاهتمام: التجاهل يعني عدم الاهتمام، وهو ما يدل على اقتراب "الساعة المشؤومة".

12- عدم الاعتراف: إذا أنجزت "معجزة" ولم يعترف بها رئيسك، فيستحسن أن تسرع في جمع أغراض مكتبك قبل أن تسمع عبارة "أنت مطرود".

13- الاقتطاع من الراتب: إذا طُلب منك أن تأخذ إجازة أو لاحظت أنه تم الاقتطاع من راتبك دون وجه حق، فهناك ما يدعو للقلق.

14- ابتعاد زملائك: عندما يبتعد زملاؤك عنك، فمن المحتمل أن يكونوا قد سمعوا خبرا "مقلقا" بشأن مستقبل وظيفتك.

15- مسؤولون جدد: يعتبر إلحاقك بقسم جديد ومسؤولين جدد (شباب) علامة وجيهة تدل على أنك "في خطر".

16- خطأ جسيم: حين تضع شركتك في ورطة كبيرة تضيّع عليها الملايين، فهذا يعني أنك تواجه "طردا مبكرا".

17- اللجوء مباشرة إلى مرؤوسيك: يقصد المدير بهذا التصرف أنك موظف "غير مرغوب فيه" بعد الآن.

18- إهمال مقترحاتك: نقطة الإهمال تنطبق على نقطة التجاهل وعدم الاهتمام، وهو ما يؤكد بالملموس أن صوتك لم يعد "مسموعا".

19- تسريح جماعي: حين تلاحظ تسريحا جماعيا لعدد من الموظفين، فلا حرج عليك أن تبدأ بقضم أظافرك.

20- الشعور: "حدسك لا يخطئ"، طبّق هذه العبارة حين يخبرك عقلك الباطني أن "ساعة طردك" حانت.