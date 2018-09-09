شبكة إخبارية عالمية تتحدث عن فوز الفراعنة علي النيجر

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أشادت الصحف العالمية بالفوز الذي حققه منتخب الفراعنة ليلة أمس علي نظيرة النيجر بسداسية نظيفة ضمن منافسات تصفيات أمم إفريقيا, المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون العام المقبل

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الامريكية: "محمد صلاح يضع بصمته.. ومصر تكتسح النيجر بسداسية"، لافتة إلى أن صلاح تمكن من تسجيل "هدفين" لمنتخب بلاده أمام النيجر، مشيرة إلى أن اللاعب المصري صالح جمهوره بتسجيله الهدف الثالث بعدما أهدر ركلة جزاء بعد مرور دقيقتين على إنطلاق المباراة.

وأضافت أن المنتخب المصري حقق الفوز في أول مباراة رسمية تحت قيادة المدرب المكسيكي الجديد خافيير أجيري كما حصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالتصفيات بعدما خسر في الجولة الأولى أمام تونس بهدف نظيف.


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