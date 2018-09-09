بهذه الطريقة احتفل ليفربول بهدفي صلاح في النيجر

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هنأ نادي ليفربول الانجليزي لاعبه محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة علي الفوز الذي حققة منتخب مصر ليلة أمس علي نظيره النيجر بسداسية نظيفة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون العام المقبل.

وقال الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر": "محمد صلاح سجل هدفين فى فوز مصر الكبير على النيجر 6 – 0.

ورفع محمد صلاح رصيده التهديفى على مستوى الدولى بعد هدفى النيجر إلى 39 هدفا كثالث الهدافين التاريخيين بعد حسام حسن وحسن الشاذلى.

 


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