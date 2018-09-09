» حالة الطقس اليوم

09 سبتمبر 2018 - 09:22 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الأحد 9 سبتمبر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، الطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 34

وسط الدلتا 24 33

الإسكندرية 26 31

بلطيم 25 31

مطروح 23 30

السلوم 22 30

سيوة 23 36

بورسعيد 25 30

دمياط 26 30

العريش 23 31

رفح 22 31

الإسماعيلية 23 34

السويس 24 34

رأس سدر 23 34

نخل 17 31

نويبع 25 33

طابا 23 32

كاترين 15 31

الطور 25 33

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 27 36

مرسى علم 28 34

الفيوم 25 34

بني سويف 25 34

المنيا 23 35

أسيوط 24 35

سوهاج 25 36

قنا 25 37

الأقصر 26 38

أسوان 27 39

أبوسمبل 28 38

الوادي الجديد 26 39

شلاتين 28 36

أبو رماد 29 36

رأس حدربة 29 35

حلايب 30 34