  • الأحد 09 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:01 ص
بحث متقدم
هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر

إعلامي شهير لـ"كوبر" جبلتنا الضغط والسكر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بث مباشر.. الرئيس يفتتح مشروعات محاور النيل

زعيم الجماعة الإسلامية: أردوغان يشبه هذا الحاكم

زعيم الجماعة الإسلامية: أردوغان يشبه هذا الحاكم

حادث دهس وسط العاصمة الروسية موسكو

إصابات بالجملة في حادث دهس مروع

أصابته لعنة بشار.. مصرع رئيس وزراء أبخازيا

أصابته لعنة بشار.. مصرع رئيس وزراء أبخازيا

محمد صلاح

بهذه الطريقة احتفل ليفربول بهدفي صلاح في النيجر

مهربون للبشر بزي الأمم المتحدة في هذه الدولة

مهربون للبشر بزى الأمم المتحدة فى هذه الدولة

بلاغ لنقابة الصحفيين "يتهم الأمن بإخفاء صحفيين اثنين قسريا"

تواجد أمنى مكثف بمحيط «الصحفيين»

مصر

شبكة إخبارية عالمية تتحدث عن فوز الفراعنة علي النيجر

الدولار

تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

تواجد أمنى مكثف بمحيط «الصحفيين»

آخر الأخبار

بلاغ لنقابة الصحفيين "يتهم الأمن بإخفاء صحفيين اثنين قسريا"
بلاغ لنقابة الصحفيين "يتهم الأمن بإخفاء صحفيين اثنين قسريا"

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

تواجد أمنى مكثف بـ"التحرير" لتأمين موكب "السيسي"

#

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

#

الهلال الأحمر يتواجد بمحيط اللجان الانتخابية بالمنيا

#

بالصور.. برلماني: تواجد مكثف لنساء مطروح بانتخابات الرئاسة

أمن

جنود

صحفيين

امن مركزي

عززت قوات الأمن من تواجدها بمحيط نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تزامنا مع انطلق ماراثون انتخابات النقابة الفرعية بالإسكندرية، حيث تم فتح باب الترشح  صباح أمس السبت، على مقعد رئيس النقابة الفرعية، و3 من أعضاء المجلس بدلا من الذين انتهت عضويتهم.

في السياق ذاته تواجد عدد من القيادات الأمنية أمام نادى القضاء،  كما تواجدت عربة لفض الشغب وأخرى لحاملة الجنود الأمن المركزي في تقاطع شارع شامبليون مع عبد الخالق ثروت.

ومن أمام نقابة الصحفيين اصطف بعض جنود الأمن المركزي  خلف الحواجز الحديدية، مع تواجد لبعض الشرطة النسائية.

من ناحية أخرى شهدت الحركة المرورية بشارع عبد الخالق ثروت وشامبليون بط نسبي فى الحركة.

  


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف أنهى العسكر أول حزب إسلامي (6/13)

جمال سلطان

السويس.. المنسية والمهملة!

محمود سلطان

صحافة ممتعة لا تكذب ولا تطبل

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السبب الحقيقي وراء إلغاء ناهد السباعي حفل زفافها
» حالة الطقس اليوم
» 20 علامة تؤكد أن طردك من عملك أصبح قريبًا للغاية
» الشاب الواقف وراء ترامب يكشف مفاجآت عما حدث
» فنانة شهيرة تعلن اعتزال الفن بسبب "ابنها"
» فنادق أمريكا تواجه التحرش الجنسي بطريقة ذكية
» الكشف عن خرافة صدقناها جميعًا بخصوص "الحليب"
» سقوط تاريخي لـ"سيرينا" بسبب "التحيز الجنسي"
» تعليق "الحضري" على فوز مصر الساحق
» إدارة ترامب خططت لانقلاب عسكري في فنزويلا
» تعليق مثير لـ"حلا شيحة" بعد سفرها لزوجها

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية