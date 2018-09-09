تواجد أمنى مكثف بمحيط «الصحفيين»

09 سبتمبر 2018 - 09:26 ص

عززت قوات الأمن من تواجدها بمحيط نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تزامنا مع انطلق ماراثون انتخابات النقابة الفرعية بالإسكندرية، حيث تم فتح باب الترشح صباح أمس السبت، على مقعد رئيس النقابة الفرعية، و3 من أعضاء المجلس بدلا من الذين انتهت عضويتهم.

في السياق ذاته تواجد عدد من القيادات الأمنية أمام نادى القضاء، كما تواجدت عربة لفض الشغب وأخرى لحاملة الجنود الأمن المركزي في تقاطع شارع شامبليون مع عبد الخالق ثروت.

ومن أمام نقابة الصحفيين اصطف بعض جنود الأمن المركزي خلف الحواجز الحديدية، مع تواجد لبعض الشرطة النسائية.

من ناحية أخرى شهدت الحركة المرورية بشارع عبد الخالق ثروت وشامبليون بط نسبي فى الحركة.