بث مباشر.. الرئيس يفتتح مشروعات محاور النيل

09 سبتمبر 2018 - 09:28 ص

أعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عن المشروعات التي سيفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، لافتا إلى أن مشروعات محاور النيل والطرق والكبارى المنفذة بواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى وإدارة المهندسين العسكريين هي وجهة الرئيس اليوم.

وتشمل هذه المشروعات محور طما "أسيوط / سوهاج"، وكوبرى قوص بقنا، وكوبرى برج العرب ، كوبري بلطيم.

كما يشهد الرئيس السيسى، اليوم، افتتاح المرحلة الأخيرة من الطريق الدائرى الإقليمى القوس الشمالى الغربى.



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