إصابات بالجملة في حادث دهس مروع

09 سبتمبر 2018 - 09:36 ص

أصيب العشرات من المارة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد إثر حادث دهس قامت به سيارة في أحد شوارع العاصمة الروسية موسكو.

وقالت السلطات فى موسكو سائق السيارة فقد السيطرة عليها، وتسبب ذلك فى دهس عدد من الأشخاص، مشيرة إلى أنه يجرى التحقيق فى الحادث، وفق "سبوتنيك".

وأفاد المكتب الصحفى لإدارة شرطة المرور فى العاصمة الروسية، بأن سيارة "فولكس فاغن بولو" دهست مجموعة من المارة فى شارع "نوفوتشيركاسكى بولفار" فى موسكو، وهناك إصابات.

و جاء فى التقرير: "وفقا للبيانات الأولية، لم يتمكن السائق من السيطرة على السيارة ودهس مجموعة من المارة، ونتيجة للحادث هناك إصابات، يتم تحديد عددها".

وأوضح المكتب الصحفي: "فى هذه اللحظة السائق موجود فى مكان الحادث، لم يختبئ، وتقوم الشرطة باستجوابه ".