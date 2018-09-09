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أول رد من وزير النقل على وقائع الانتحار بالمترو

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الدكتور هشام عرفات، وزير النقل
وزير النقل

إيمان هاني

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عقب الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، على انتشار وقائع الانتحار في مترو الأنفاق قائلاً: "الانتحار يرجع إلى المشكلات الاجتماعية، وهو ما أثبتته محاضر الشرطة".

وأضاف عرفات خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد": "أشعر بالألم لكل حالات الانتحار التي حدثت خلال الفترة الأخيرة بالمترو".

وتابع وزير النقل أن وقائع الانتحار منتشرة جدًا في دول العالم كالسويد والدنمارك والنرويج، وليس في مصر فقط، وهى ليست ظاهرة.

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