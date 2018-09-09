مهربون للبشر بزى الأمم المتحدة فى هذه الدولة

09 سبتمبر 2018 - 09:48 ص

قالت الأمم المتحدة أمس السبت إن مهربين يدعون أنهم موظفون لديها في ليبيا يقومون باستغلال المهاجرين واللاجئين.

وأضافت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وفق تقارير موثوقة إن مهربين يحاولون الادعاء بأنهم يعملون لدى مختلف وكالات المنظمة الدولية شوهدوا في عدة مواقع في مختلف أنحاء ليبيا.

وأوضحت أن هؤلاء المجرمين شوهدوا في نقاط إنزال المهاجرين ومراكز تهريب ويستخدمون سترات وأدوات أخرى عليها شعارات مماثلة لتلك التي تعتمدها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين.

وأشارت إلى أنها تلقت معلومات حول هذه المسألة من لاجئين آخرين قالوا إنه تم بيعهم إلى مهربين في ليبيا وتعرضوا لتعذيب واستغلال بعدما تم اعتراضهم في البحر.

ووفق تصريح المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش لوكالة الأنباء الفرنسية فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا تمكن هؤلاء الأشخاص الذين يدعون أنهم موظفون لدى الأمم المتحدة من خداع مهاجرين ولاجئين تعرضوا لاستغلال بعد ذلك.

وأكد أننا نريد من السلطات أن تلاحق هؤلاء الأشخاص، مشددًا على أنه لديهم بالطبع "نوايا إجرامية"، وهم يسعون وراء أشخاص يعانون من أوضاع هشة أساسًا.

كما قالت المفوضية السامية السبت إنها وشركاءها متواجدون في كل نقاط إنزال المهاجرين "لتأمين مساعدة إنسانية وطبية حيوية".

وأضافت "بعدما يعود الركاب الذين تم تهريبهم، إلى البر تنقلهم السلطات الليبية إلى مراكز احتجاز" مشيرة إلى أن موظفيها لا يساعدون في عمليات النقل تلك وإنما يتواجدون في المراكز لمراقبة الوضع وتأمين المساعدة.

وأشارت المفوضية إلى أن وضع اللاجئين والمهاجرين في منطقة طرابلس ازداد سوءًا في الأسابيع الماضية بسبب المواجهات العنيفة التي شهدتها العاصمة الليبية.