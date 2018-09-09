"الإسلاموفوبيا" تهدد 76% من المحجبات

09 سبتمبر 2018 - 09:55 ص

يتعرض الكثير من النساء للاعتداءات في بلجيكا ما جعل جمعية حقوقية تتابع القضية عن قرب لتثبت أن ضحايا اعتداءات الإسلاموفوبيا 76%، خلال 2017، والسبب الرئيسي لها كان حجابهن.

ذكرت ذلك "جمعية مكافحة الإسلاموفوبيا" في بلجيكا في تقرير لها استند إلى شهادات من أشخاص تعرضوا لاعتداءات إسلاموفوبيا.

وأفاد التقرير بأن اعتداءات الإسلاموفوبيا تجلت بشكل كبير في استهداف دور العبادة، والعنف الجسدي، وبث الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن "بلجيكا تشهد اعتداءً واحدًا بسبب الإسلاموفوبيا كل يومين"، ومعظم المعتدين من الرجال.

واستدرك التقرير، مبينًا أن الأرقام الراهنة بخصوص ظاهرة الإسلاموفوبيا في بلجيكا أقل بكثير من الحقيقة؛ حيث يلتزم العديد من الأشخاص الصمت حيال مثل هذه الاعتداءات.