ميدو: مهاجمة "كوبر" نكران للجميل

09 سبتمبر 2018 - 09:58 ص

طالب أحمد حسام "ميدو"، عضو الفريق التحليلي لقناة براميدز، بعدم الهجوم على المدير الفنى الأرجنتيني السابق لمنتخب مصر، هيكتور كوبر، بعدما ظهر المنتخب قويا، وسجل سداسية، فى أول مباراة له مع المدرب الجديد المكسيكس خافيير أجيرى.

ودافع "ميدو" على صفحته عن الأرجنتيني، قائلا: "مهاجمة كوبر بعد فوز أمس يدل على إننا فعلا ناكرين للجميل!! كوبر مدرسة مختلفة أعاد تنظيمنا بشكل جيد خارج الملعب وداخله وكانت مشكلته في التحول من الدفاع للهجوم لحظة قطع الكرة، ولكن هذا لا يمنع أنه نجح معنا ولكن أسلوبه مختلف عما تعود عليه المشجع المصرى، لذلك كان محل انتقاد دائما! ".

وأضاف:"على فكرة أول ماتش لكوبر أمام التشاد كسبنا خمسة".