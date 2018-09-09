  • الأحد 09 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:00 ص
بحث متقدم
هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر

إعلامي شهير لـ"كوبر" جبلتنا الضغط والسكر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بث مباشر.. الرئيس يفتتح مشروعات محاور النيل

زعيم الجماعة الإسلامية: أردوغان يشبه هذا الحاكم

زعيم الجماعة الإسلامية: أردوغان يشبه هذا الحاكم

حادث دهس وسط العاصمة الروسية موسكو

إصابات بالجملة في حادث دهس مروع

أصابته لعنة بشار.. مصرع رئيس وزراء أبخازيا

أصابته لعنة بشار.. مصرع رئيس وزراء أبخازيا

محمد صلاح

بهذه الطريقة احتفل ليفربول بهدفي صلاح في النيجر

مهربون للبشر بزي الأمم المتحدة في هذه الدولة

مهربون للبشر بزى الأمم المتحدة فى هذه الدولة

بلاغ لنقابة الصحفيين "يتهم الأمن بإخفاء صحفيين اثنين قسريا"

تواجد أمنى مكثف بمحيط «الصحفيين»

مصر

شبكة إخبارية عالمية تتحدث عن فوز الفراعنة علي النيجر

الدولار

تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

ميدو: مهاجمة "كوبر" نكران للجميل

الرياضة

ميدو
ميدو

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

"ميدو" يقرر فتح مشروع تجاري في الساحل

#

«تغريدة» غامضة لـ«ميدو» على «تويتر»

#

تعرف على راتب "كوبر" بأوزبكستان

#

صدفة غريبة يتسبب فيها مدرب منتخب مصر الجديد

وزارة الصحة

حملة

القلب

الضغط

مرضىالتهاب الاعصاب

طالب أحمد حسام "ميدو"، عضو الفريق التحليلي لقناة براميدز، بعدم الهجوم على المدير الفنى الأرجنتيني السابق لمنتخب مصر، هيكتور كوبر، بعدما ظهر المنتخب قويا، وسجل سداسية، فى أول مباراة له مع المدرب الجديد المكسيكس خافيير أجيرى.

ودافع "ميدو" على صفحته عن الأرجنتيني،  قائلا: "مهاجمة كوبر بعد فوز أمس يدل على إننا فعلا ناكرين للجميل!! كوبر مدرسة مختلفة أعاد تنظيمنا بشكل جيد خارج الملعب وداخله وكانت مشكلته في التحول من الدفاع للهجوم لحظة قطع الكرة، ولكن هذا لا يمنع أنه نجح معنا ولكن أسلوبه مختلف عما تعود عليه المشجع المصرى، لذلك كان محل انتقاد دائما! ".

وأضاف:"على فكرة أول ماتش لكوبر أمام التشاد كسبنا خمسة".




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف أنهى العسكر أول حزب إسلامي (6/13)

جمال سلطان

السويس.. المنسية والمهملة!

محمود سلطان

صحافة ممتعة لا تكذب ولا تطبل

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السبب الحقيقي وراء إلغاء ناهد السباعي حفل زفافها
» حالة الطقس اليوم
» 20 علامة تؤكد أن طردك من عملك أصبح قريبًا للغاية
» الشاب الواقف وراء ترامب يكشف مفاجآت عما حدث
» فنانة شهيرة تعلن اعتزال الفن بسبب "ابنها"
» فنادق أمريكا تواجه التحرش الجنسي بطريقة ذكية
» الكشف عن خرافة صدقناها جميعًا بخصوص "الحليب"
» سقوط تاريخي لـ"سيرينا" بسبب "التحيز الجنسي"
» تعليق "الحضري" على فوز مصر الساحق
» إدارة ترامب خططت لانقلاب عسكري في فنزويلا
» تعليق مثير لـ"حلا شيحة" بعد سفرها لزوجها

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية