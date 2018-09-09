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بعثة الأهلى تطير إلى غينيا الثلاثاء المقبل

الرياضة

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تغادر بعثة الفريق الأول بالنادى الأهلى، إلى غينيا بعد غدً الثلاثاء، على طائرة خاصة استعدادًا للقاء الذى يجمع الفريقين فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا فى الرابع عشر من سبتمبر الجارى.

واستقر الجهاز الفنى للنادى، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على السفر مبكرًا حتى يتمكن اللاعبون من التعايش والتأقلم مع الأجواء قبل اللقاء بشكل كافٍ.

ويطير سمير عدلى، إدارى الفريق، اليوم الأحد إلى غينيا، للترتيب لاستقبال البعثة وحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب، قبل وصول البعثة بعد غد الثلاثاء.

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