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أصابته لعنة بشار.. مصرع رئيس وزراء أبخازيا

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أصابته لعنة بشار.. مصرع رئيس وزراء أبخازيا
أصابته لعنة بشار.. مصرع رئيس وزراء أبخازيا

عبد القادر وحيد ووكالات

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دمشق

حادث سير

مصرع

غينادي غاغوليا

لقاء بشار

قالت السلطات المحلية إن رئيس وزراء أبخازيا "غينادي غاغوليا" توفي بعد تعرض موكبه لحادث سيارة في طريقه من مطار سوتشي إلى جمهوريته الأم بعد عودته من دمشق.

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة ديانا زانتاريا «نعم، يمكننا تأكيد المعلومات بخصوص وفاة غاغوليا». وفقاً لسبوتنيك.

وأشارت المعلومات الأولية، إلى أن رئيس الحكومة كان يزال على قيد الحياة في طريقه إلى المستشفى، وأنه لم يصب أي شخص آخر في الحادث.

وتعرض موكب رئيس الوزراء لحادث في حوالي الساعة العاشرة مساء أمس بالتوقيت المحلي بعد اجتياز موقع الشرطة في ضواحي مدينة Mussera .

 كان غاغوليا قد عاد إلى أبخازيا من مدينة سوتشي الروسية حيث هبط بعد أن قام بزيارة رسمية إلى سوريا برفقة الرئيس الأبخازي ووفد رفيع المستوى، حسبما ذكر مصدر لوكالة إنترفاكس.

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