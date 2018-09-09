تعليق نارى من "كريمة" عن إغلاق "ال تي سي"

09 سبتمبر 2018 - 10:03 ص

انتقد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، قرار المجلس الأعلى للإعلام بإغلاق فضائية "ال تي سي" لمدة 15 يومًا.

وقال "كريمة" خلال لقائه ببرنامج "أحلى حياة" المذاع على فضائية "ال تي سي"، إنه بالرغم من أنه لا يعلم تفاصيل القرار، إلا أنه كمواطن مصري يحب بلده وإعلامها لم يكن يحبذ هذا القرار.

وأضاف "كريمة": "أي شخص في أي موقع أوذي أو ضيق عليه أو هدد في رزقه، أنا كخادم للعلم بحزن، نحن نريد الخير للكل، وعندي رجاء في الإصلاح".

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