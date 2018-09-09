بالفيديو.. "حفتر" يهدد بنقل الحرب إلى الجزائر

09 سبتمبر 2018 - 10:04 ص

هدد اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الجارة الغربية الجزائر بالدخول معها في حرب بسبب "استغلالها الأوضاع الأمنية في ليبيا"، وتجاوز جنود جزائريين الحدود الليبية.

وأظهر مقطع فيديو اللواء حفتر وسط مجموعة من مؤيديه، وهو بصدد تهديد الجزائر وتأكيده إمكانية نقل الحرب في لحظات إلى الحدود الجزائرية.

وأضاف أن السلطات الجزائرية اعتذرت عن التصرف "الفردي" للجنود الجزائريين، ووعدت بإنهاء هذه الأزمة في غضون أسبوع واحد.

ووفقاً لموقع "الجزائر 1"، فإن تصريحات حفتر تشكل تحدياً لجهود الوساطة التي تقوم بها الجزائر بين فرقاء الأزمة الليبية التي طال أمدها، حيث سعت إلى بذل جهود لحلها، كما استقبلت وفوداً ليبية من جميع الأطراف للوصول إلى حل.

تجدر الإشارة إلى أن تصريحات حفتر ليست بالجديدة، حيث اتهم اللواء الليبي المتقاعد سنة 2014 الجزائر ودولاً عربية "عدوة" بمحاولة السيطرة على ثروات بلاده.