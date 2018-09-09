سفير كوريا الجنوبية: الإصلاح الاقتصادى بمصر جاد

09 سبتمبر 2018 - 10:06 ص

وصف سفير كوريا الجنوبية فى مصر يون يو تشول، الخطوات التى تتبعها الدولة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى، بأنها جادة وإجراءات إصلاحية ساعدت على جذب المستثمرين من كل أنحاء العالم.

وأضاف السفير الكوري الجنوبي في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر صحفي عقده بالأمس بالإسكندرية، أن المستثمرين الكوريين مهتمون جدًا بتلك الخطوات، مضيفًا أن حجم الاستثمارات الكورية في مصر يبلغ 560 مليون دولار، مشيرًا إلى أن علاقات التعاون بين مصر وكوريا تشمل مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، مضيفًا أن كوريا ترغب في تعزيز هذا التعاون وتبادل خبراتها مع الجانب المصري.

وأشار إلى أنه سيتم إقامة عرض موسيقي اليوم على مسرح أوبرا الإسكندرية، كما ستقدم فرقة الموسيقى العالمية إيدو،عرضًا يجمع بين الموسيقى التقليدية والألحان الغربية، موضحًا أن هذين الحدثين يهدفان إلى تعريف المواطن السكندري بالثقافة الكورية.