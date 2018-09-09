» السبب الحقيقي وراء إلغاء ناهد السباعي حفل زفافها

09 سبتمبر 2018 - 10:11 ص

نفى الفنان أحمد جمال سعيد، ابن خالة الفنانة ناهد السباعي، ما تردد حول إلغاء حفل زفاف ناهد السباعي، بسبب حدوث مشاجرة بينها وبين وزوجها.

وقال سعيد، ان ناهد أجلت حفل زفافها الذي كان مقررا الجمعة، منذ أيام، بسبب عدم مناسبة موعد الحفل مع الكثير من أصدقائها، لأن معظم النجوم مشغولون بتصوير أعمالهم الفنية، موضحا أنه لم يتحدد الموعد الجديد حتى الآن.

وكانت السباعي قد ألغت حفل زفافها قبل ساعات من بدءه ، حيث كان مقررًا حدوثه مساء الجمعة الماضية بالعين السخنة.

ورفضت الفنانة السباعي، الرد على الهاتف من أجل استيضاح ما حدث، واكتفت باستخدام خاصية تمنع وصول المكالمات إلى هاتفها.