حقيقة اندلاع حريق بقطار كفر الشيخ - القاهرة

09 سبتمبر 2018 - 10:13 ص

ترددت أنباء حول اشتعال حريق في قطار القاهرة – كفر الشيخ ما أدي إلى حالة من الإثارة.

على الفور خرج بيان من هيئة السكة الحديد، ينفي ما تردد عن اندلاع حريق بالقطار لافتا إلى أنها شاعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الهيئة أنه أثناء مرور القطار رقم 809 ركاب مميز القاهرة - كفر الشيخ، أمس السبت، من محطة أبشواى ما بين محطة طنطا وقطور، تلاحظ وجود دخان فى تابلوه الكهرباء بالعربة الثانية خلف الجرار.

أكدت الهيئة، أنه تم إخماد الدخان في الحال، واستكمل القطار رحلته متأخرًا 35 دقيقة.