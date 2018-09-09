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بالفيديو.. "السكك الحديدية" للمواطنين: استحملوا شوية

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المهندس أشرف رسلان
المهندس أشرف رسلان

إيمان هاني

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قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن السكك الحديدية تشهد عملية تطوير شاملة، بعد أن ظلت 40 عامًا لم تمتد لها يد التطوير.

وأضاف  "رسلان " خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، بأنهم تعاقدوا على استيراد 1300 عربة وهو ما يمثل 50% من أسطول السكك الحديدية، مؤكدًا أن المواطن المصري سيشعر المواطن بنقلة كبيرة في السكك الحديدية بنهاية 2019.

وتابع أنهم يرصدون سلوكيات خاطئة يقوم بها الركاب، مثل الوقوف على الأبواب، والجلوس على النوافذ، مؤكدًا أنهم يعرضون حياتهم للخطر، معقبا: "المواطنون يستحملوا  شوية،  ومتعرضوش نفسكم للخطر".

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