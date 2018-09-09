نجاح جديد لـ "صلاح" على حساب «أبو تريكة»

09 سبتمبر 2018 - 10:18 ص

نجح اللاعب محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى والمحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، في تخطى صانع ألعاب الأهلي والمنتخب السابق محمد أبوتريكة في عدد الأهداف الدولية بعد إحرازه أمس هدفين في مرمى النيجر.

ورفع "صلاح" عدد أهدافه مع المنتخب إلى 39 هدفًا، ولكن في عدد مباريات أقل من أبوتريكة الذى وصل لـ38 هدفًا خلال 105 لقاءات دولية، بينما محمد صلاح استطاع الوصول لعدد الأهداف في 60 لقاء فقط.

ويتصدر حسام حسن مهاجم مصر السابق ترتيب الهدافين برصيد 82 هدفا.