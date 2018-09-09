تعليق غريب من "منتصر" عن تعاقد الحياة مع "ريهام سعيد"

عمرو محمد
علق الكاتب والدكتور خالد منتصر عن خبر تعاقد قنوات الحياة مع الإعلامية ريهام سعيد بالأمس.
وقال "منتصر" في تغريده بـ"تويتر": "سعد زغلول قالها قبل ما يموت وتغطيه صفية، مافيش فايدة".
وتابع: "لطم وصرخ تأني، ردت صفية قول رابع.. خامس وغمض عينيه ثم رحل كمداً ويأساً".
وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "منتصر" حيث قالت داليا علي: "خليها تتعاقد، هى جت عليها يعنى يا دكتور طب دى حتى اخف من حاجات كتير موجودة دلوقتى.. ولا تزعل نفسك".
وتابع آخر: "يبدو يا دكتور أنه مافيش فايدة في أي حاجة".
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