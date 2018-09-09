تعليق غريب من "منتصر" عن تعاقد الحياة مع "ريهام سعيد"

09 سبتمبر 2018 - 10:18 ص

علق الكاتب والدكتور خالد منتصر عن خبر تعاقد قنوات الحياة مع الإعلامية ريهام سعيد بالأمس.

وقال "منتصر" في تغريده بـ"تويتر": "سعد زغلول قالها قبل ما يموت وتغطيه صفية، مافيش فايدة".

وتابع: "لطم وصرخ تأني، ردت صفية قول رابع.. خامس وغمض عينيه ثم رحل كمداً ويأساً".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "منتصر" حيث قالت داليا علي: "خليها تتعاقد، هى جت عليها يعنى يا دكتور طب دى حتى اخف من حاجات كتير موجودة دلوقتى.. ولا تزعل نفسك".

وتابع آخر: "يبدو يا دكتور أنه مافيش فايدة في أي حاجة".