حملة طبية للكشف المبكر عن مرضى التهاب الأعصاب الطرفية

09 سبتمبر 2018 - 10:19 ص

تعلن وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن إطلاق حملة طبية قومية للكشف المبكر عن التهاب الأعصاب الطرفية فى جميع محافظات الجمهورية.

وتعقد الوزارة ظهر اليوم، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن موعد إطلاق الحملة القومية وخطوات الانضمام من قبل الأطباء وكيفية العمل والإجراءات التنفيذية التى ستتبعها الحملة.

وتستعد وزارة الصحة لإطلاق أكبر مسح قومى للكشف عن فيروس سى أول أكتوبر المقبل ويتخلل هذا المسح الكشف عن أمراض السكر والسمنة والقلب والضغط.