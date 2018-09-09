الوزراء: 3.5 تريليون جنيه موزعة على 15 ألفا و300 مشروع استثمارى

09 سبتمبر 2018 - 10:28 ص

كشف السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن أن الدولة استثمرت قرابة 3.5 تريليون جنيه فى مشروعات تم تنفيذها وأخرى جار تنفيذها، موضحًا أن هذه الاستثمارات موزعة على حوالي 15 ألفًا و300 مشروع فى مختلف مجالات البنية التحتية.

واضاف سلطان خلال مداخلة هاتفية برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "CBC "، أن الفترة الماضية شهدت العديد من المشروعات خاصة فى مشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط، وتطوير المناطق العشوائية، ومشروعات الصرف الصحى والمياه والكهرباء وبناء المستشفيات وإقامة مناطق صناعية كبرى.

وأشار إلى انخفاض معدلات البطالة لـ9.6%، معقبًا: “هذه الأرقام فى الأربعة سنوات الأولى فى فترة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومؤشرات الأداء الاقتصادى فى تحسن مستمر”.