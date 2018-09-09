إعلامي شهير لـ"كوبر" جبلتنا الضغط والسكر

09 سبتمبر 2018 - 10:30 ص

شن الإعلامي مدحت شلبي، هجوما عنيفا على الأرجنتيني هيكتور كوبر، بعدما ظهر نجوم الفراعنة بمستوى جيد للغاية خلال لقاء النيجر الذى أقيم أمس ضمن التصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2019.

وقال "شلبي" في برنامجه "مساء بيراميدز": كوبر «وصلنا لأمم أفريقيا بعد 7 سنوات عجاف، وأهلنا لكأس العالم بعد 28 عامًا».

وأضاف: «لكنه (كوبر) جاب لنا السكر، وجاب لنا الضغط، وجاب لنا العصبي، عشان نكون صرحاء، وكان الحظ محالفًا له بقوة في كثير من المباريات».