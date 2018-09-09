النقل: الانتهاء من ازدواج محطات المرج فى شهر يناير المقبل

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وكالات - حنان حمدتو

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وزارة النقل

النقل

الركاب

مترو الأنفاق

هشام عرفات

أفاد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بأنه جارٍ إنهاء  الإصلاحات  فى مترو الأنفاق بالخط الأول " حلوان - المرج"، فى محطتى “المرج والمرج الجديدة”، وذلك بعمل عملية ازدواج الخط ما يحد من حالة الزحام.

وأضاف عرفات  خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتى"،  المذاع عبر فضائية  "صدى البلد"، أنه منذ 30 عاما المدة بين المحطتين ربع ساعة وستصبح 3 دقائق بعد ازدواج الخط الذى نعمل عليه الآن، وتابع: "منتصف يناير المقبل سينتهى ذلك".

وأكد وزير النقل، أن جزءًا من زيادة سعر التذكرة تم توجيهه  إلى تطوير خطوط المترو، قائلاً: "سينتهي عذاب المواطنين بمحطة المرج الجديدة".

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