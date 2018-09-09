موسى للمواطنين: اشترى فى هضبة الجلالة وادعيلى

09 سبتمبر 2018 - 10:46 ص

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك مشروعات عملاقة تنفذ في كل قطاعات الدولة، منها مشروع هضبة الجلالة الذى يوفر ما يقرب من 150 ألف فرصة عمل.

وقال "موسى"خلال برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن المشروعات التي تنفذ بمختلف قطاعات الدولة بمليارات الجنيهات تعود بالنفع على الحياة اليومية للمواطن، مشيرًا إلى أن ستكون من أفضل المدن بمصر.

وأضاف الإعلامي موجها حديثه للمواطنين: "لو معاك فلوس، اشتري في هضبة الجلالة وادعيلي، حيث توجد كل الخدمات بها، فضلاً عن عدم وجود تلوث"، موجهًا الشكر لكل العاملين بالمشروعات القومية المختلفة.

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