ازدحام مرورى بمحاور القاهرة والجيزة فى بداية الأسبوع

09 سبتمبر 2018 - 10:46 ص

شهدت معظم محاور القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، كثافات مرورية متوسطة فيما شهد أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين كثافات بسبب زيادة الأحمال، ومن مدينة نصر لرمسيس، وينصح التوجه لنفق الأزهر، للقادم ومتجه من القاهرة .

وتبينت كثافات مرتفعة أعلى كوبرى 15 مايو، للقادم من أكتوبر، وبمحور صفط اللبن، ومنطقة محيط جامعة القاهرة، وأيضًا تظهر بعض الكثافات أعلى كوبرى الجيزة و ظهرت كثافات أعلى كوبرى عباس للمتجه إلى القاهرة،فى ظل تواجد مرورى مكثف لتيسير الحركة وسحب الكثافات.

كما شهد أعلى ميدان العباسية ظهور كثافات مرورية بسبب عطل سيارة نقل محملة مواد بترولية ما أدى إلى توقف حركة المرور اتجاه لطفى السيد، وانتقلت أوناش المرور لسحب الكثافات المرورية من الطريق.

وشهد أعلى طريق السويس الصحراوى والزراعى للمتجه من الأقاليم حتى مناطق القاهرة ازدحام، وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الاوتوستراد المتجة لمناطق القطامية والتجمع الخامس، واعلى دائرى السلام .

وانخفضت حركة السيارات بمحور الثورة أمام المتجه لطريق السويس الصحراوى ومصر الجديدة،وكذلك الأمر لنفق الأزهر، ومناطق وسط المدينة، ويفضل التوجه لمحور المشير طنطاوى كبديل جيد لحين تصفية الكثافات المرورية من الطريق،كما ظهرت كثافات بمحور التسعين من القاهرة إلى محور المشير.